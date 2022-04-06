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У Львівській області уламки ракет впали на об'єкт інфраструктури

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Радехів, Середа 06 квітня 2022 11:01
У Львівській області уламки ракет впали на об'єкт інфраструктури Фото: у Львівській області уламки ракет впали на об'єкт інфраструктури (facebook.com)
Автор: Валерія Поліщук

Над Львівською областю українські системи протиповітряної оборони збили дві російські ракети. Уламки впали на об'єкт цивільної інфраструктури в місті Радехів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОДА Максима Козицького в Telegram.

"Наші сили протиповітряної оборони збили над Радеховом дві крилаті ракети ворога. Уламки впали на околиці міста, в результаті чого сталися 3 вибухи на невикористовуваному об'єкті цивільної інфраструктури", - написав він.

На місці вибуху сталося загоряння, яке ліквідували рятувальники.

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