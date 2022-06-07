Окупанти обстріляли в Лисичанську ринок, коледж і школу. Є постраждалі

Кілька годин рятувальники ліквідували загоряння торгових павільйонів ринку загальною площею 1000 квадратних метрів. Полум'я вдалося приборкати тільки ближче до вечора.

Після атаки окупантів будівля гірничо-індустріального професійного коледжу практично вигоріла. А із загальноосвітньої школи евакуювали двох постраждалих.

Ще трьох поранених у Лисичанську та Привіллі госпіталізували до медзакладів інших регіонів - це два чоловіки та жінка.

Обстріл Луганської області (фото: t.me/luhanskaVTSA)

Ще вранці 6 червня окупанти здійснили масований обстріл міста Золоте, де, за попередніми даними, зруйновано відразу 13 будинків. Вдень росіяни вдарили по місту Гірське, в результаті чого 11 будинків були пошкоджені.

Гайдай також зазначив, що бої за Сєвєродонецьк знаходяться в розпалі. При цьому ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Новоахтирки і Воронове. У районі Білогорівки окупанти використовують ДРГ.