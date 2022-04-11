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Окупанти знову обстріляли Лисичанськ: чотири будинки зруйновані, троє постраждалих

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Лисичанськ, Понеділок 11 квітня 2022 18:01
Окупанти знову обстріляли Лисичанськ: чотири будинки зруйновані, троє постраждалих Фото: окупанти знову обстріляли Лисичанськ (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Марія Кучерявець

11 квітня російські окупанти вчергове обстріляли житлові квартали в Лисичанську. Чотири будинки зруйновані, а щонайменше троє людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Луганської ОДА Сергія Гайдая в Telegram.

"Вже не вперше за 11 квітня житлові квартали Лисичанська охопив ворожий обстріл. Зранку у місті рятувальники у зруйнованому росіянами будинку знайшли одного загиблого. Надвечір маємо щонайменше трьох постраждалих лисичан. Рятувальники передали людей лікарям. Медпрацівники наразі надають їм допомогу. Маємо чотири прямі влучання в будинки. Три з них зруйновані повністю, один - частково", - написав Гайдай.

Фото: окупанти знову обстріляли Лисичанськ (t.me/luhanskaVTSA)

Нагадаємо, сьогодні російські війська обстріляли Лисичанськ із важкого озброєння. Ворог влучив у багатоповерхівку, відомо про загиблого.

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