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Окупанти обстріляли Криворізький район з "Ураганів": є поранена

Фото: окупанти обстріляли Криворізький район з "Ураганів" (военТВ)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові обстріляли Криворізький район у Дніпропетровській області. Внаслідок атаки жінка зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Загарбники завдали ударів по Зеленодольській громаді з РСЗВ "Ураган".

Від обстрілу постраждала 61-річна жителька. У неї осколкове поранення. Жінку госпіталізували у стані середньої тяжкостi.

Окрім того, було пошкоджено дві господарчі споруди.

Нагадаємо, вночі 22 серпня росіяни обстріляли Нікопольський, Криворізький і Синельниківський райони Дніпропетровської області. В результаті атаки є поранені.

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Дніпропетровська область