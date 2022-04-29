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Окупанти обстріляли господарчі приміщення у Чугуєві. Виникла масштабна пожежа

Фото: окупанти обстріляли Чугуєв (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія у п'ятницю, 29 квітня, обстріляла місто Чугуєв Харківської області. Внаслідок атаки спалахнули господарчі приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

У пресслужбі ДСНС Харківської області пояснили, що ворожий снаряд влучив у господарчі приміщення. В результаті виникла масштабна пожежа. Вогонь розповсюдився щонайменше на 1000 квадратних метрів. Рятувальники намагаються ліквідувати загоряння.

За попередніми даними, поранених та загиблих внаслідок займання немає.

Нагадаємо, сьогодні українські військові звільнили від окупантів село Руська Лозова під Харковом.

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ЧугуевХарківВійна Росії проти України