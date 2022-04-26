RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти знову обстріляли Гуляйполе під Запоріжжям: троє поранених

Фото: окупанти знову обстріляли Гуляйполе під Запоріжжям (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 26 квітня, російські війська завдали чергового удару по Гуляйполю. Під обстрілом опинився житловий сектор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Запорізької ОВА Івана Арєф’єва.

"Внаслідок збройної атаки пошкоджені будинки мирних жителів, троє людей поранені", - зазначає він.

За фактом обстрілів слідчими за процесуальним керівництвом окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 38 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни".

Раніше очільник області підтвердив удар по одному з підприємств Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загинув мирний мешканець.

До слова, троє людей загинули під уламками зруйнованого обстрілом РФ будинку в Попасній.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская областьВійна в Україні