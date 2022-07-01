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Окупанти обстріляли дві громади Сумської області: випущено 20 мін

Фото: голова Сумської ОВВА Дмитро Живицький (facebook com / Zhyvytskyy)
Автор: Константин Широкун

Війська противника з території РФ 30 Червня обстріляли кілька громад Сумської області з мінометів і кулеметів. На щастя, про поранених і загиблих не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВК Дмитра Живицького.

Так, опівдні росіяни обстріляли території Білопільської громади, зафіксовано 20 мінометних пострілів. Також в районі обіду біля села Бояро-Лежачі Новослобідської громади зафіксовано 15 кулеметних пострілів.

Нагадаємо, останнім часом окупанти посилили обстріли в зоні Сумської області. Щодня завдають ударів з артилерії і авіації, скидають бомби з безпілотників.

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