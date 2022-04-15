Ситуація в регіонах. Вибухи під Києвом, обстріли Харкова та ескалація на Донбасі
Минула ніч пройшла відносно спокійно в багатьох областях. Однак 14 квітня в кількох українських регіонах тривали бої, обстріли і також відбувалися вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення глав ОВА станом на 8 ранку п'ятниці 15 квітня.
Київська область
У столичному регіоні у Васильківській громаді були чутні вибухи. Попередньо, працювала система ППО.
Харківська область
14 квітня в Харкові російські окупанти обстріляли житлові квартали. При цьому вночі сталося кілька пожеж. У самій області за добу російські війська обстріляли Золочів, Дергачі, в результаті чого кілька людей постраждали. Також тривають бої в Ізюмському напрямку.
Луганська область
За минулу добу, 14 квітня, в регіоні було зафіксовано 24 обстріли з боку російських окупантів. В результаті інцидентів загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.
При цьому з регіону централізовано евакуювали 225 осіб.
Донецька область
У регіоні бойові дії тривають по всій лінії фронту. За минулу добу обстрілам піддавалися Маріуполь, смт. В. Новосілка, с.Зарічне, Вугледар, Краматорськ та населені пункти Краматорського району, а також Бахмут.
За добу в Донецькій області загинули три людини і ще сім отримали поранення.
Крім того, в Красногорівці сталося загоряння будинку. Там працюють служби ДСНС.
Маріуполь
У місті минула доба пройшла без змін. Українські військові протистоять російським окупантам, попри блокаду Маріуполя, яка триває з 1 березня.
Херсонська область
За минулу добу в Херсоні відбувалися вибухи і обстріли. Однак інформація про руйнування або постраждалих відсутня.
Водночас в області в багатьох населених пунктах настала гуманітарна криза, а також тривають мародерства орків.
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