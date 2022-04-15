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Ситуація в регіонах. Вибухи під Києвом, обстріли Харкова та ескалація на Донбасі

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Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 11:36
Ситуація в регіонах. Вибухи під Києвом, обстріли Харкова та ескалація на Донбасі Фото: у більшості областей України 14 квітня було відносно спокійно (Getty Images)
Автор: Владислав Красінський

Минула ніч пройшла відносно спокійно в багатьох областях. Однак 14 квітня в кількох українських регіонах тривали бої, обстріли і також відбувалися вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення глав ОВА станом на 8 ранку п'ятниці 15 квітня.

Київська область

У столичному регіоні у Васильківській громаді були чутні вибухи. Попередньо, працювала система ППО.

Харківська область

14 квітня в Харкові російські окупанти обстріляли житлові квартали. При цьому вночі сталося кілька пожеж. У самій області за добу російські війська обстріляли Золочів, Дергачі, в результаті чого кілька людей постраждали. Також тривають бої в Ізюмському напрямку.

Луганська область

За минулу добу, 14 квітня, в регіоні було зафіксовано 24 обстріли з боку російських окупантів. В результаті інцидентів загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

При цьому з регіону централізовано евакуювали 225 осіб.

Донецька область

У регіоні бойові дії тривають по всій лінії фронту. За минулу добу обстрілам піддавалися Маріуполь, смт. В. Новосілка, с.Зарічне, Вугледар, Краматорськ та населені пункти Краматорського району, а також Бахмут.

За добу в Донецькій області загинули три людини і ще сім отримали поранення.

Крім того, в Красногорівці сталося загоряння будинку. Там працюють служби ДСНС.

Маріуполь

У місті минула доба пройшла без змін. Українські військові протистоять російським окупантам, попри блокаду Маріуполя, яка триває з 1 березня.

Херсонська область

За минулу добу в Херсоні відбувалися вибухи і обстріли. Однак інформація про руйнування або постраждалих відсутня.

Водночас в області в багатьох населених пунктах настала гуманітарна криза, а також тривають мародерства орків.

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