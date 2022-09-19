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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Одна з цивільних отримала поранення

Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові обстріляли з важкої артилерії Дніпропетровську область. Одна з цивільних отримала поранення внаслідок удару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За словами Резніченка, окупанти завдали удару по Зеленодольській громаді. Масштаби руйнувань наразі уточнюються.

"Поранено 58-річну жінку. Вона просто їхала дорогою на велосипеді, коли туди прилетіли російські снаряди", - пише голова ОВА.

Як відзначив Резніченко, постраждала наразі перебуває у лікарні. Медики оцінюють її стан, як середньої тяжкості.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 18 вересня, російські військові завдали 52 удари по Сумській області. Внаслідок удару загинув цивільний.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дніпропетровська областьУкраїнаРосійська Федерація