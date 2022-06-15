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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область, було два "прильоти"

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Ввечері 15 червня російські війська завдали двох ракетних ударів по Дніпропетровській області. Інформацію про постраждалих та руйнування уточнюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукаша.

"Надвечір маємо два "прильоти" в Новомосковському районі. Наразі вся інформація щодо постраждалих і руйнувань уточнюється", - написав Лукаш.

Він додав, що вдень з "Ураганів" ворог знову поцілив по Зеленодольську. Влучив у середмістя в житловий квартал. Люди дивом не постраждали.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасади та вікна щонайменше у трьох житлових будинках. Біля будівель і на дитячому майданчику рятувальники виявили уламки касетних снарядів.

Також окупанти поцілили по прикордонних територіях Великої Костромки, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, сьогодні окупанти двічі з "Ураганів" обстріляли Дніпропетровську область. Під прицілом ворога опинилися Зеленодольськ і Апостолове.

Пізніше з'явилися фото обстрілу населеного пункту.

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