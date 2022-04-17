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Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Є загиблий

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Неділя 17 квітня 2022 22:44
Окупанти обстріляли Дніпропетровську область. Є загиблий Фото: окупанти обстріляли Дніпропетровську область (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти відкрили вогонь по Дніпропетровській області зі сторони Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув цивільний.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал очільника Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Сьогодні в Дніпропетровській області зафіксовано один ворожий обстріл з Херсонської області по околицях Криворізького району. На жаль, одна людина загинула", - заявив Лукашук.

За словами голови Дніпропетровської державної ради, кордони області захищені, а інфраструктура продовжує працювати.

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