Жителів Лозової через загрозу ракетних ударів евакуюють в Полтавську область, - голова ОДА

Жителів Лозової (Харківської області) завтра планують евакуювати в Полтавську область. Російські окупанти можуть завдати ракетних ударів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОДА Олега Синегубова.

"Є загрози ракетних ударів у Лозівській громаді, рекомендуємо евакуювати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозовчан в напрямку Полтавської області", - повідомив Синегубов.

Нагадаємо, в результаті обстрілу Слобідського району Харкова увечері 3 квітня є загиблі і постраждалі серед мирного населення, в тому числі діти.

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