ru ua
Нд, 03 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Жителів Лозової через загрозу ракетних ударів евакуюють в Полтавську область, - голова ОДА

Новость на русском →
Харків, Неділя 03 квітня 2022 20:04
Жителів Лозової через загрозу ракетних ударів евакуюють в Полтавську область, - голова ОДА Фото: жителів Лозової евакуюють в Полтавську область (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Жителів Лозової (Харківської області) завтра планують евакуювати в Полтавську область. Російські окупанти можуть завдати ракетних ударів по місту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Харківської ОДА Олега Синегубова.

"Є загрози ракетних ударів у Лозівській громаді, рекомендуємо евакуювати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозовчан в напрямку Полтавської області", - повідомив Синегубов.

Нагадаємо, в результаті обстрілу Слобідського району Харкова увечері 3 квітня є загиблі і постраждалі серед мирного населення, в тому числі діти.

Війна Росії проти України триває 39-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна Росії проти України
NEWS
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
39-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Шантаж не вдався. Росія відступила на газовому фронті з Європою