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Окупанти обстріляли депо харківського метро, одна людина постраждала

Фото: окупанти обстріляли депо харківського метро (metro Kharkov ua)
Автор: Валерія Поліщук

Сьогодні, 21 червня, російські окупаційні війська обстріляли депо метрополітену Харкова. В результаті події постраждав електрик, який знаходився на робочому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова в Facebook.

Потерпілого доставили в лікарню, де він отримує необхідну допомогу.

В результаті обстрілу зруйнована частина даху. При цьому почалася пожежа в депо, яку ліквідовують співробітники ДСНС, також пошкоджено рухомий склад метрополітену.

Всього площа пошкоджень становить близько 100 кв. м.

Фото: окупанти обстріляли депо харківського метро (facebook.com/police.kharkov)

Нагадаємо, 21 червня Харків знаходиться під ворожим артобстрілом. Під час вибухів у місті виникли перебої зі світлом, в одному з районів спалахнула пожежа.

В результаті обстрілу поранено семеро людей, одна дитина загинула.

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