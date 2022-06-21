Окупанти обстріляли депо харківського метро, одна людина постраждала

Сьогодні, 21 червня, російські окупаційні війська обстріляли депо метрополітену Харкова. В результаті події постраждав електрик, який знаходився на робочому місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення керівника слідчого управління Нацполіції в Харківській області Сергія Болвінова в Facebook .

Всього площа пошкоджень становить близько 100 кв. м.

В результаті обстрілу зруйнована частина даху. При цьому почалася пожежа в депо, яку ліквідовують співробітники ДСНС, також пошкоджено рухомий склад метрополітену.

Потерпілого доставили в лікарню, де він отримує необхідну допомогу.

Нагадаємо, 21 червня Харків знаходиться під ворожим артобстрілом. Під час вибухів у місті виникли перебої зі світлом, в одному з районів спалахнула пожежа.

В результаті обстрілу поранено семеро людей, одна дитина загинула.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.