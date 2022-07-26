Окупанти обстріляли базу відпочинку у Сумській області: поранено жінку

Сьогодні окупанти обстріляли три громади Сумської області.

Есманська громада: після 17:30 було 12 мінометних прильотів.

Краснопільська громада: з шостої вечора почалися обстріли різних територій громади. Всього було 17 приходів з міномету і 12 з "Граду".

Середино-Будська громада: опівдні був один прильот з міномету по території одного з сел громади. А о сімнадцятій вечора почався мінометний вогонь, 14 прильотів.

Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку. Поранена 65-річна жінка - сторож бази.