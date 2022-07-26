Окупанти обстріляли базу відпочинку у Сумській області: поранено жінку

Росіяни продовжують обстрілювати прикордонну територію Сумської області. Сьогодні зокрема відкрили вогонь по базі відпочинку, внаслідок чого зрузновані приміщення та поранено жінку, яка знаходилась на території бази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Сьогодні окупанти обстріляли три громади Сумської області.
Есманська громада: після 17:30 було 12 мінометних прильотів.
Краснопільська громада: з шостої вечора почалися обстріли різних територій громади. Всього було 17 приходів з міномету і 12 з "Граду".
Середино-Будська громада: опівдні був один прильот з міномету по території одного з сел громади. А о сімнадцятій вечора почався мінометний вогонь, 14 прильотів.
Внаслідок цього обстрілу пошкоджені вікна в будинках, паркани, лінія електропередач та трансформатор. А також розбиті будівлі однієї з баз відпочинку. Поранена 65-річна жінка - сторож бази.
Нагадаємо, вчора окупанти обстріляли Есманську, Хотінську, Білопільську, Зноб-Новгородську і Середино-Будську громади Сумської області.
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