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Окупанти обстріляли 25 населених пунктів на Донбасі: загинула дитина і 19 мирних жителів

Фото: в результаті обстрілів населених пунктів на Донбасі за добу загинули 20 мирних жителів (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські окупанти протягом сьогоднішнього дня обстріляли 25 населених пунктів на Донбасі. В результаті завданих ударів загинула дитина і 19 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Угруповання об'єднаних сил.

"Окупанти обстріляли 25 населених пунктів у Донецькій і Луганській областях", - йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілів зруйновані і пошкоджені 42 житлових будинки, школа, Будівля вищого навчального закладу, готель, шість підприємств і заводів. Від завданих окупантами ударів загинули 20 мирних жителів, включаючи одну дитину.

Нагадаємо, російські війська безперервно обстрілюють населені пункти на Донбасі. Так, Сєвєродонецьк Луганської області протягом декількох днів перебуває під масованим артилерійським обстрілом. Тільки СЬОГОДНІ в місті загинули не менше 10 осіб. Встановити точну кількість жертв поки не можливо.

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