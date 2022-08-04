Окупанти вночі вдарили по Запоріжжю: зруйновані житлові будинки

Російські війська завдали ракетного удару по околицях одного з районів Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждала багатоповерхівка і кілька приватних будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.
"Сьогодні близько 3:30 ранку, під час повітряної тривоги, ворог вдарив по околицях одного з районів міста. Зафіксовано два "прильоти". Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків", - розповів він.
Відзначається, що жертви в результаті обстрілу немає.
Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі продовжують фіксувати рух техніки. Цього разу в бік Запоріжжя попрямувала САУ.
Днем раніше окупанти перекидали понтонний парк у напрямку Запоріжжя.
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