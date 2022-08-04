RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти вночі вдарили по Запоріжжю: зруйновані житлові будинки

Фото: окупанти вночі вдарили по Запоріжжю (Воєнтв)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська завдали ракетного удару по околицях одного з районів Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждала багатоповерхівка і кілька приватних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"Сьогодні близько 3:30 ранку, під час повітряної тривоги, ворог вдарив по околицях одного з районів міста. Зафіксовано два "прильоти". Руйнувань зазнала багатоповерхівка та декілька приватних будинків", - розповів він.

Відзначається, що жертви в результаті обстрілу немає.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі продовжують фіксувати рух техніки. Цього разу в бік Запоріжжя попрямувала САУ.

Днем раніше окупанти перекидали понтонний парк у напрямку Запоріжжя.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжяракетный ударРосійська Федерація