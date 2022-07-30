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Окупанти вночі вдарили по спальному району Миколаєва: є жертва та поранені

Фото: окупанти вночі вдарили по спальному району Миколаєва (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вночі вдарили по спальному району Миколаєву. Внаслідок ворожої атаки загинула людина, а ще шестеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.

"Вночі, 30 липня, після 01:00 був обстріляний один зі спальних районів міста. Попередньо відомо, що одна людина загинула, шестеро - зазнали поранень", - написав Кім.

Він також повідомив, що за наслідками обстрілу значних пошкоджень зазнали багатоповерхівки.

Наразі детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, вчора війська РФ касетними снарядами обстріляли Миколаїв і також спальний район. Ворог вдарив поблизу зупинки громадського транспорту. Внаслідок чого загинуло людей та багато отримали поранення.

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