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Окупанти вночі намагалися прорватися в Рубіжне. Понесли десятки втрат

Фото окупанти вночі намагалися прорватися в Рубіжне (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Окупанти вночі намагалися прорватися в місто Рубіжне Луганської області, але атаку було відбито. Десятки російських військових загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОДА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти використовують жителів тимчасово окупованих територій у якості "гарматного м'яса".

"Йде накопичення особового складу техніки, готуються до величезного прориву. Вночі була спроба в районі Рубіжного, але наші захисники відбили атаку, десятки загиблих серед ворогів", - розповів Сергій Гайдай.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російські сили продовжують консолідацію і перегрупування. Вони переорієнтують свій наступ на регіон Донбасу на сході України.

Росія повномасштабно вторглася в Україну 24 лютого. Війна триває вже 40 днів. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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