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Окупанти вночі обстріляли три райони Харкова: пошкоджено багатоповерхівки та комунікації

Фото: окупанти вночі обстріляли три райони Харкова (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Константин Широкун

Вночі 13 серпня російські війська обстріляли Харков. Пошкоджено центр, Немишлянський та Слобідський райони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

Повідомляється, що постраждав коледж, пошкоджені комунікації критичної інфраструктури, в декількох житлових будинках вилетіли шибки, осколками посічені кілька тролейбусів. За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих в результаті нічного обстрілу немає.

Як повідомлялося раніше, 12 серпня росіяни обстріляли Харків. "Прильоти" зафіксували в трьох районах - Слобідському, Київському та Новобаварському.

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