Окупанти призначили свого "голову" Чорнобаївки. Сільрада відмовилася співпрацювати

Російські окупанти призначили свого "голову адміністрації" Чорнобаївки (Херсонська область). Але місцева сільська рада відмовилася з нею співпрацювати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Чорнобаївської сільради.

Чорнобаївка стала особливо відомою з початку вторгнення Росії в Україну, оскільки там знаходиться військовий аеродром, який після захоплення регулярно піддається ударам української армії. За даними української сторони, з початку вторгнення на аеродромі в Чорнобаївці були знищені десятки одиниць російської військової техніки, авіації, також противнику нанесені серйозні втрати в живій силі.

Зазначимо, нещодавно в окупованій Чорнобаївці російські військові зірвали український прапор на будівлі сільради і підняли російський триколор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Чорнобаївський сільський голова Ігор Дудар після обшуків окупантів потрапив до лікарні у важкому стані. Також після допиту був викрадений його заступник Євген Родіонов.

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