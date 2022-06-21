Окупанти знайшли "оригінальний" спосіб підзаробити в Україні

Російські військові активно торгують запчастинами, що були вкрадені з своєї ж бойової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки.

"Підбиті захисниками України російські танки, БТРи та БМП окупанти евакуюють для ремонту на територію РФ. Проте, під час подорожі, бойова техніка ворога остаточно перетворюється на металолом, який уже не підлягає ремонту та відновленню", - йдеться в повідомленні.

Так, окупанти знімають з техніки запчастини, акумуляторні батареї та блоки управління озброєнням і намагаються продати їх або обміняти на алкоголь.

Слід зазначити, що масштаби розкрадань настільки критичний, що командувач військами південного військового округу РФ наказав провести термінові розслідування випадків розкрадання техніки та подвоїти охорону ешелонів, які доправляють знищену техніку до ремонтних підрозділів.