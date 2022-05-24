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Окупанти направили автомобілі з цивільними на міни і розстріляли тих, що вижив, - ОК "Південь"

Фото: окупанти направили автомобілі з цивільними на міни і розстріляли тих, хто вижив (t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Артур Родивилов

Українські військові в Миколаївській області виявили кілька цивільних автомобілів з понівеченими і розстріляними тілами людей. Серед них - двоє дітей молодшого шкільного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Пошкодження техніки, попередньо, свідчать про підрив автомобілів на замінованій ділянці місцевості, а також про обстріл колони.

"При спробі місцевих жителів евакуюватися окупанти спочатку вказали їм як дозволений шлях по замінованій місцевості, а потім розстрілювали тих, що вижили після підриву. Серед загиблих-двоє дітей молодшого шкільного віку", - йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що в Чорному морі корабельні угруповання противника продовжують блокувати судноплавство і завдавати ракетних ударів по різних областях України.

Військові нагадують, що в Одеській області введено заборону перебувати в пляжних зонах в межах прибережної захисної смуги моря, посилено контроль за узбережжям на предмет виявлення підозрілих або небезпечних предметів.

Нагадаємо, Миколаїв залишається однією з найгарячіших точок у війні з Росією. Місто щодня піддається обстрілу з території окупованої Херсонської області.

Зазначимо, в ніч на 22 травня окупанти відкрили вогонь по Миколаївській області.

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Миколаївська область