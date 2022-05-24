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Оккупанты направили автомобили с гражданскими на мины и расстреляли выживших, - ОК "Юг"

Фото: оккупанты направили автомобили с гражданскими на мины и расстреляли выживших (t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Артур Родивилов

Украинские военные в Николаевской области обнаружили несколько гражданских автомобилей с изуродованными и расстрелянными телами людей. Среди них - двое детей младшего школьного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Повреждения техники, предварительно, свидетельствуют о подрыве автомобилей на заминированном участке местности, а также об обстреле колонны.

"При попытке местных жителей эвакуироваться оккупанты сначала указали им как разрешенный путь по заминированной местности, а затем расстреливали выживших после подрыва. Среди погибших - двое детей младшего школьного возраста", - говорится в сообщении.

Также указано, что в Черном море корабельные группировки противника продолжают блокировать судоходство и наносить ракетные удары по разным областям Украины.

Военные напоминают, что в Одесской области введен запрет находиться в пляжных зонах в пределах прибрежной защитной полосы моря, усилен контроль за побережьем на предмет обнаружения подозрительных или опасных предметов.

Напомним, Николаев остается одной из самых горячих точек в войне с Россией. Город ежедневно подвергается обстрелам с территории оккупированной Херсонской области.

Отметим, в ночь на 22 мая оккупанты открыли огонь по Николаевской области.

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Николаевская область