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Окупанти завдали удару по Сєвєродонецьку: зруйновані 5 будинків, 7 людей постраждали

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Сєвєродонецьк, Понеділок 28 березня 2022 16:26
Окупанти завдали удару по Сєвєродонецьку: зруйновані 5 будинків, 7 людей постраждали Фото: окупанти обстріляли Сєвєродонецьк (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти у понеділок, 28 березня, знову обстріляли місто Сєвєродонецьк Луганської області. В результаті атаки зруйновано 5 будинків, щонайменше 7 людей постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, окупанти обстріляли один із житлових масивів, що призвело до чисельних руйнувань. Для ліквідації наслідків ворожої атаки залучили майже всіх рятувальників.

"В одному з домів зруйновані два верхні поверхи, ще у двох - майже відсутні по два під’їзди в кожному. З-під завалів вже підняли сімох осіб, серед них є поранені. Пошуки людей, у тому числі дітей, тривають", - йдеться у повідомленні.

Гайдай додав, що окупанти також обстріляли Рубіжне. Одного пораненого направлено до лікарні.

Окупанти завдали удару по Сєвєродонецьку: зруйновані 5 будинків, 7 людей постраждали

Як повідомляло РБК-Україна раніше, російські окупанти не полишають наміру захопити Луганську область, проте українські захисники відбивають ворожі атаки.

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