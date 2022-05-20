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Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Влучили у вбиральню

Фото: окупанти завдали ракетного удару по Одеській області (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військовослужбовці запустили ракети по Одеській області. Влучили снарядом по вбиральні на пляжі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

"По Одеській області нанесено черговий ракетний удар із застосуванням авіації. Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області", - пише Братчук.

Внаслідок ракетного обстрілу ніхто з цивільних не постраждав.


Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 19 травня, Національна гвардія проводила навчання в Одесі.

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