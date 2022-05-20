Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області. Влучили у вбиральню

Російські військовослужбовці запустили ракети по Одеській області. Влучили снарядом по вбиральні на пляжі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.
"По Одеській області нанесено черговий ракетний удар із застосуванням авіації. Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області", - пише Братчук.
Внаслідок ракетного обстрілу ніхто з цивільних не постраждав.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 19 травня, Національна гвардія проводила навчання в Одесі.
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