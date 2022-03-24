Окупанти завдали потужного удару по Охтирці, загинув чоловік. Розпочато розслідування

Російські окупаційні війська завдали потужного удару по місту Охтирка Сумської області в ніч на 24 березня. В результаті обстрілу загинув цивільний чоловік, ще одна жінка постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Офіс генпрокурора .

Зазначається, що окупанти застосували авіацію та артилерію для обстрілу Охтирки. В результаті було зруйновано не менше 15 житлових багатоповерхових та приватних будинків, об'єктів цивільної інфраструктури, лінії електромереж. З-під завалів дістали жінку, також деблоковано тіло чоловіка.

Крім того, російські військові обстріляли інші населені пункти Охтирського району. Рятувальники звільнили з-під завалів чотирьох постраждалих людей, проводилося гасіння пожеж.

За фактом порушення законів та звичаїв війни у місті Охтирка розпочато розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.