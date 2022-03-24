ru ua
Чт, 24 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Окупанти завдали потужного удару по Охтирці, загинув чоловік. Розпочато розслідування

Новость на русском →
Охтирка, Четвер 24 березня 2022 11:27
Окупанти завдали потужного удару по Охтирці, загинув чоловік. Розпочато розслідування Фото: окупанти знову обстріляли Охтирку (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупаційні війська завдали потужного удару по місту Охтирка Сумської області в ніч на 24 березня. В результаті обстрілу загинув цивільний чоловік, ще одна жінка постраждала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС та Офіс генпрокурора.

Зазначається, що окупанти застосували авіацію та артилерію для обстрілу Охтирки. В результаті було зруйновано не менше 15 житлових багатоповерхових та приватних будинків, об'єктів цивільної інфраструктури, лінії електромереж. З-під завалів дістали жінку, також деблоковано тіло чоловіка.

Крім того, російські військові обстріляли інші населені пункти Охтирського району. Рятувальники звільнили з-під завалів чотирьох постраждалих людей, проводилося гасіння пожеж.

За фактом порушення законів та звичаїв війни у місті Охтирка розпочато розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України.

Окупанти завдали потужного удару по Охтирці, загинув чоловік. Розпочато розслідування

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти також обстріляли Чернігів. Ворожа армія застосувала авіабомби та артилерію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України Вторгнення Росії до України Сумская область
NEWS
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
29-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Марина Лазебна: Кожен для себе має вирішити, чи хоче він бути біженцем у чужій країні