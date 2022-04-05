Окупанти завдали авіаударів по Краматорську. Пошкоджено залізницю

Російські війська в ніч на 5 квітня завдали кілька авіаударів по Краматорську (Донецька область). В результаті пошкоджена залізниця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Після нічних авіаударів було пошкоджено залізничне полотно. Займаємося. За термінами поки незрозуміло. Буде щось відомо детальніше - відразу повідомлю", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Попасній та Рубіжному Луганської області тривають вуличні бої з противником. Російські війська щільно обстрілюють міста і не припиняють атаки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.