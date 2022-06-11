Окупанти мають намір продавати захоплене зерно в Північну Америку, - Reuters

Захоплене в південних регіонах України зерно можуть спробувати продати в Південну Америку. Про це заявили представники «влади» окупованої частини Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Колаборанти планують використовувати "хитрі схеми", щоб уникнути західних санкцій і продавати зерно в різні частини світу. Раніше повідомлялося, що продукція агропромислового комплексу з тимчасово окупованих територій також була продана в країни Близького Сходу і Африки.
Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Туреччина і Росія обговорили розблокування українських портів для відновлення експорту зерна.
Тим часом глава Кремля Володимир Путін заявив про готовності розблокувати експорт в обмін на зняття санкцій Заходу.
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