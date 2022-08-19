Окупанти почали мобілізацію на захоплених територіях, щоб прорватися в Бахмут, - Гайдай

За його словами, окупувавши міста і села Луганської області, росіяни спочатку стверджували, що примусова мобілізація буде проводитися виключно на захоплених у 2014 році територіях.

"Втім, чоловіки поступово зникали і в Старобільську, Біловодську, і навіть у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку та Лисичанську. Деякі встигали сказати рідним, що їдуть "у справах до Луганська", але не повернулися досі", - заявив Гайдай.

Він повідомив, що коли на окупованих вісім років тому територіях чоловіки дійсно почали закінчуватися, примусову мобілізацію вирішили проводити по всій Луганській області.

"Днями видали навіть відповідне розпорядження. Отримав паспорт "ЛНР", які мало не по вулицях розвозили навесні і влітку, як цигани крейда - йди на фронт. А там росіяни намагаються посилити наступ на Бахмут, тому очікують нових сил в піхоті, щоб зменшити власні втрати", - додав глава ОВВА.

Нагадаємо, раніше Гайдай заявляв, що росіяни за їжу виманюють у пенсіонерів дані про чоловіків для мобілізації.

За даними Генштабу, ворог планує "закликати" близько 8 тисяч чоловіків в ОРЛО.

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