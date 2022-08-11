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Окупанти можуть підірвати ЗАЕС, тоді аварія у Чорнобилі буде "квіточками", - Данілов

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські окупанти можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Наслідки цього будуть набагато гіршими за наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ секретаря РНБО Олексія Данілова на Радіо НВ.

Данілов заявив, що в ядерна катастрофа на Запорізькій АЕС буде більшою, за вибух на Чорнобильській станції.

"Це найбільша АЕС у Європі, там шість енергоблоків стоїть. А що ми маємо сьогодні робити, якщо її захопили озброєні терористи, нагнали туди техніку. Якщо ми зараз почнемо "вирішувати з ними стосунки", то існує вірогідність, що вони приймуть рішення її підірвати". - заявив Данілов.

Секретар РНБО сказав, що у світі не хочуть займатись розв'язанням цієї проблеми та МАГАТЕ "кудись поділася". Проте в Україні розуміють, що можна зробити, щоб цієї проблеми не було.

Нагадаємо, що ситуація на ЗАЕС загострюється, російські війська вчетверте обстріляли станцію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що ймовірна радіаційна аварія на ЗАЕС аналогічна до застосування ядерної зброї.

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