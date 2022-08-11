Окупанти можуть підірвати ЗАЕС, тоді аварія у Чорнобилі буде "квіточками", - Данілов

Російські окупанти можуть підірвати Запорізьку атомну електростанцію. Наслідки цього будуть набагато гіршими за наслідки аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ секретаря РНБО Олексія Данілова на Радіо НВ .

Данілов заявив, що в ядерна катастрофа на Запорізькій АЕС буде більшою, за вибух на Чорнобильській станції.

"Це найбільша АЕС у Європі, там шість енергоблоків стоїть. А що ми маємо сьогодні робити, якщо її захопили озброєні терористи, нагнали туди техніку. Якщо ми зараз почнемо "вирішувати з ними стосунки", то існує вірогідність, що вони приймуть рішення її підірвати". - заявив Данілов.

Секретар РНБО сказав, що у світі не хочуть займатись розв'язанням цієї проблеми та МАГАТЕ "кудись поділася". Проте в Україні розуміють, що можна зробити, щоб цієї проблеми не було.