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Окупанти можуть готувати провокації і терористичні акції на 8-9 травня, - глава Сумської ОВА

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Субота 07 травня 2022 04:25
Окупанти можуть готувати провокації і терористичні акції на 8-9 травня, - глава Сумської ОВА Фото: російські військові (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

Російські окупанти на 8-9 травня можливо готують провокації і терористичні акції, в яких потім звинуватять Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Ми готові до різних подій. Прошу всіх бути максимально обережними і по можливості уникати скупчення людей", - зазначив Живицький.

Він також додав, що в Сумській області СБУ викрила чергового зрадника. Зловмисник супроводжував ворожі колони військової техніки.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федорова заявив, що російські військові готують можливі провокації в місті на 9 травня.

Ми також писали про те, що директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський не виключає провокацій РФ до 9 травня в Угорщині, Придністров'ї та Молдові.

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