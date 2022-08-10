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Окупанти могли замінувати офіс організації "КримЅОЅ" у Херсоні: що відомо

Фото: окупанти могли замінувати офіс організації "КримЅОЅ" в Херсоні (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська незаконно проникли і могли замінувати офіс правозахисної організації "КримЅОЅ" у тимчасово окупованому Херсоні.

Про це повідомив координатор організації та керівник її Херсонського офісу Олексій Тильненко, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

"Свідки події повідомили нам про те, що бачили, як чоловіки у військовій формі РФ виносили майно з приміщення офісу і складали у вантажівку. Після того, як все майно було вилучено з приміщення, вони дуже обережно закрили вхідні двері. У свідків склалося враження, що приміщення могли замінувати", - розповів Тильненко.

Причини обшуків невідомі, так само як невідомо, чи було заміновано приміщення.

"Вся персональна інформація наших бенефіціарів була заздалегідь перенесена на інші сервери і знаходиться в безпеці за межами тимчасово окупованої частини Херсонської області. Паперові архіви також були евакуйовані заздалегідь. Отримати інформацію про заявників та одержувачів допомоги представникам окупаційних Збройних сил не вдалося, було завдано лише матеріальних збитків", - зазначив він.

Херсонський офіс "КримЅОЅ" з 2014 року надавав юридичну допомогу вимушеним переселенцям з Криму, проводив моніторинг ситуації на адміністративному кордоні між анексованим півостровом і материковою Україною.

Нагадаємо, у російських окупантів в Херсонській області почалася паніка через недавні удари українських військових по Антонівському та Каховському мостах.

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