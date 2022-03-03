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Окупанти мобілізують населення "ЛДНР", щоб пустити його на "гарматне м'ясо", - Залужний

Автор: Світлана Мащенко

Військове керівництво РФ проводить мобілізацію на тимчасово окупованих територіях "ДНР" та "ЛНР", аби задіяти населення у війні проти України на підконтрольних територіях.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗС України, генерал-лейтенант Валерій Залужний.

"Російське військове керівництво провело мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та формує підрозділи у складі 1 і 2 армійських корпусів для штурму населених пунктів на підконтрольній Україні території", - повідомив Залужний.

За його словами, більшість із цих людей мають російські паспорти. Частину з них зараз перекидають через територію Ростовської області, Краснодарський край та тимчасово окупований Крим для проведення морської наступальної операції із захоплення Одеси.

Іншу частину вивезли в Бєлгород для штурму Києва в першому ешелоні у якості "гарматного м’яса".

"Це воєнний злочин і кричуще порушення Конвенції про захист цивільного населення під час війни. Це також черговий доказ повного підпорядкування 1 і 2 АК 8-ій армії ЗС РФ", - додали в ЗСУ.

Раніше ми писали, що ворог від початку вторгнення Росії в Україну вже втратив 9 тисяч особового складу.

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Вторгнення Росії до України