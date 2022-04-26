Окупанти "мітять" уцілілі будинки. Жителі Маріуполя змушені виселятися

В окупованому Маріуполі російські війська запровадили нове правило. На житлові будинки, які вціліли від обстрілів, наносять мітку - букву "Z".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Якщо будинок у хорошому стані - на двері з'являється "Z", - написав він, наголосивши, що написи: "Тут живуть люди", які раніше рятували хоча б від мародерства, стали марними.

При цьому, за словами Андрющенка, мітка окупантів автоматично позбавляє маріупольців житла.

"Люди змушені шукати нове житло замість власного", - констатує урядовець.