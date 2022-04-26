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Окупанти в Маріуполі змушують чоловіків працювати за їжу, - радник мера

Фото: окупанти в Маріуполі змушують чоловіків працювати за їжу (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Гуманітарна ситуація в Маріуполі залишається тяжкою. Окупанти змушують чоловіків працювати за їжу, а саме: розбирати завали та облаштовувати братські могили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Гуманітарна обстановка залишається важкою. Попри відкриту "баню" та безліч пропаганди про наявність їжі та води, їжі катастрофічно не вистачає. Більш того, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно в разі залученості до робіт. Тому, чоловіки вимушені приймати участь у розборі завалів, облаштування братських могил буквально аби не вмерти з голоду. Без перевищень", - написав Андрющенко.

Він зазначив, медична допомога теж недоступна.

"Окупанти анонсували відкриття першої "лікарні" в приміщенні стоматологічного центру "Апполонія" в Лівобережному районі. Що, мабуть, найбільш каже про справжню підготовленість окупантів, їх дбання за цивільними і реальний стан інших лікарень міста", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що супутники виявили під Маріуполем третю братську могилу.

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