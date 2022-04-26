Окупанти в Маріуполі змушують чоловіків працювати за їжу, - радник мера

"Гуманітарна обстановка залишається важкою. Попри відкриту "баню" та безліч пропаганди про наявність їжі та води, їжі катастрофічно не вистачає. Більш того, окупанти перейшли до ганебної практики забезпечення їжею чоловіків виключно в разі залученості до робіт. Тому, чоловіки вимушені приймати участь у розборі завалів, облаштування братських могил буквально аби не вмерти з голоду. Без перевищень", - написав Андрющенко.

Він зазначив, медична допомога теж недоступна.

"Окупанти анонсували відкриття першої "лікарні" в приміщенні стоматологічного центру "Апполонія" в Лівобережному районі. Що, мабуть, найбільш каже про справжню підготовленість окупантів, їх дбання за цивільними і реальний стан інших лікарень міста", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що супутники виявили під Маріуполем третю братську могилу.

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