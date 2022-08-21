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Окупанти в Маріуполі зносять розбомблені будинки, а у вцілілі селять "своїх", - мерія

Фото: окупанти в Маріуполі зносять розбомблені будинки, а у вцілілі селять "своїх" (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У захопленому Маріуполі окупанти зносять розбомблені будинки. При цьому у вцілілі помешкання вони селять будівельників з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка в Telegram.

"Маріуполь. Знесення будинків по вул. Сонячна та бул. Шевченко продовжується. Людям, які мешкали в цих домах окупанти пропонують обіцянки замість житла. В той самий час російських будівельників почали розміщувати у вцілілих квартирах за сприянням колаборантів - голів ОСББ. Типова поведінка окупантів - українцям брехливу надію, своїм - майно українців. Нічого нового. Просто фашистська Росія", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, також ми писали, що в окупованому Маріуполі вимушені облаштовувати собі квартири просто неба.

Додамо, раніше стало відомо, що російські окупанти в Маріуполі роздають так звані "дозволи" на розселення у домівках місцевих жителів.

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МаріупольОкуповані території