RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Окупанти не контролюють телевежу в Мелітополі і не транслюють з неї росТВ, - Держспецзв'язку

Автор: Світлана Мащенко

Інформація про те, що Мелітопольську телевежу контролюють окупанти, виявилася неправдивою.

Про це повідомили в Держспецв'язку.

"ЗМІ поширюють інформацію про те, що окупанти в Мелітополі взяли під контроль телевізійну вежу і транслюють з неї російське телебачення. Це фейк!" - говориться в повідомленні.

Наразі жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі в Мелітополі наразі не працює.

Телемовлення в Мелітополі здійснюється за допомогою розташованого за межами телевежі аналогового передавача, до якого КРРТ не має ніякого відношення.

Раніше ми писали, що серед персоналу Запорізької АЕС загиблих та поранених немає.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь