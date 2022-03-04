Окупанти не контролюють телевежу в Мелітополі і не транслюють з неї росТВ, - Держспецзв'язку

Інформація про те, що Мелітопольську телевежу контролюють окупанти, виявилася неправдивою.

Про це повідомили в Держспецв'язку.

"ЗМІ поширюють інформацію про те, що окупанти в Мелітополі взяли під контроль телевізійну вежу і транслюють з неї російське телебачення. Це фейк!" - говориться в повідомленні.

Наразі жоден цифровий телевізійний передавач на телевежі в Мелітополі наразі не працює.

Телемовлення в Мелітополі здійснюється за допомогою розташованого за межами телевежі аналогового передавача, до якого КРРТ не має ніякого відношення.