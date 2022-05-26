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Окупанти змінили тактику і можуть посилити наступ на Сєвєродонецьк, - ISW

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Сєвєродонецьк, Четвер 26 травня 2022 05:08
Окупанти змінили тактику і можуть посилити наступ на Сєвєродонецьк, - ISW Фото: окупанти змінили тактику і спробують посилити наступ на Сєвєродонецьк (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Російські окупанти можуть провести наземний наступ для захоплення Сєвєродонецька найближчими днями. Загарбники хочуть повністю відрізати українські шляхи комунікації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що війська РФ змінили тактику ведення боїв.

Ключові висновки аналітиків ISW:

  • Російські війська визначили пріоритетне просування на схід і захід від Попасної, щоб перерізати українські наземні лінії комунікації на північний захід від Сєвєродонецька і завершити оточення Луганської області.
  • Росіяни, ймовірно, увійшли в Лиман і можуть використовувати його для координації просування на південний схід від Ізюма для початку наступу на Сіверськ.
  • Окупанти можуть почати битву за Сєвєродонецьк до того, як повністю відріжуть українські наземні лінії комунікації на південний захід і північний захід від Сєвєродонецька.
  • Російські війська завдали удару по місту Запоріжжя, намагаючись зруйнувати ключовий логістичний центр для українських військ, що діють на сході.

Крім того, інститут, аналізуючи заяви глави міліції так званої "ДНР" Едуарда Басуріна, повідомляє, що Росія буде створювати "менші котли", щоб позбавити українські війська матеріально-технічного забезпечення і підкріплення, замість широкомасштабного оточення на адміністративному кордоні Донецької області.

Також, на думку експертів ISW, "російським військам може знадобитися провести наземний наступ на Сєвєродонецьк найближчими днями".

В Інституті повідомляють, що 25 травня російські війська обстріляли залізничні колії поблизу Авдіївки, що, ймовірно, призведе до подальшого розхитування логістики українців у цьому районі.

Нагадаємо, за словами глави Луганської ОВА Гайдая, російські окупанти значно посилили обстріли в області. Він зазначив, що траса Лисичанськ-Бахмут, по якій здійснюється евакуація, повністю прострілюється.

Зараз майже вся Луганська область знаходиться під окупацією. 95% території контролює російська армія.

На підконтрольній Україні території в Луганській області залишається понад 40 тисяч населення. З них 15 тисяч - у Сєвєродонецькій громаді.

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