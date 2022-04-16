Окупанти використовують депортованих з України дітей для власної пропаганди, - РНБО
Росія використовує депортованих з тимчасово загарбаних територій України дітей для власної пропаганди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Зокрема, кремлівські медіа поширюють дезінформаційні матеріали про те, як "український режим, наслідуючи третій рейх, відправляє воювати дітей".
Окрім того, в якості підтвердження цього фейку вони використовують начебто інтерв’ю з українськими дітьми.
Також у матеріалах наводяться беззмістовні цитати, на додачу до яких псевдожурналісти дезінформують, що саме "ці діти від початку спецоперації працювали шпигунами в Україні".
"Використання Росією дітей в інформаційній війні є грубим порушенням норм Міжнародного права", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що українські військові на Півдні вночі знищили 14 окупантів та їхню техніку.
Також ми писали, що російських командирів піддають репресіям за "невиправдані очікування" у війні.
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