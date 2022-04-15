RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти хваляться тортурами українських полонених. СБУ опублікувала запис розмови

Фото: російські окупанти хваляться тортурами над українськими полоненими (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Служба безпеки України (СБУ) перехопила чергову розмову російських окупантів. На записі 27-річний контрактник з Астрахані хвалиться тим, як знущався над українськими полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

На записі окупант хвалиться перед своїм другом, як катував українських військовополонених, супроводжуючи свою розповідь ненормативною лексикою. Загарбник змушував їх класти руки на цеглу і погрожував відрубати їм пальці або кисть.

"Полонених привозили, ***, я над ними знущався ... С*ка, ***, і пальці відрубаю, і кисть відрубаю! Став на лопату, на цеглу: "ААА", кричить!",- каже окупант.

Він зізнається, що навіть його товариші по службі дивувалися його жорстокості: "Салават, ти звідки Дикун такий взявся?!".

В СБУ вже встановили особу російського нелюда. Це 27-річний контрактник з Астрахані Салават Сарсенов. Зазначається, що знаходиться десь на Запорізькому напрямку.

У спецслужбі запевнили, що якщо Російський "Дикун" виживе, то він обов'язково постане перед судом і відповість за свої злочини.

Нагадаємо, раніше СБУ опублікувала перехоплену розмову іншого окупанта. Загарбник хвалився своїми звірствами в Україні.

Війна Росії проти України йде 51-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВійна в УкраїніВторгнення Росії до України