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Окупанти хочуть збудувати нове курортне місто в Криму: стали відомі деталі

Автор: Олександр Мороз

Окупанти в Криму хочуть побудувати нове курортне місто. Передбачається, що воно з'явиться в Сакському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сепаратистські ЗМІ.

Як заявив так званий "глава республіки" Сергій Аксьонов, великі гравці нібито готові побудувати населений пункт на 50 тисяч жителів.

"Це проживання та відпочинок в курортний сезон. На мій погляд, ідея правильна, підтримана нами. Зараз йдуть розрахунки. Це Західний Крим, Сакський район, великі вільні площі. Є розуміння, що це буде затребуване", - зазначив він.

За його словами, обсяг номерного фонду в новому місті перевищить 10 тисяч.

Нагадаємо, раніше так званий "віце-прем'єр республіканського уряду" Євген Кабанов анонсував, що в окупованому Криму з'явиться нове курортне місто.

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КримСергій Аксьонов