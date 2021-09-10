Окупанти в Криму мають намір збудувати нове курортне місто

Окупаційна влада Криму оголосила про плани побудувати нове курортне місто. Воно може з'явитися на західному узбережжі півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Як заявив так званий "віце-прем'єр республіканського уряду" Євген Кабанов, проект будівництва нового міста покажуть найближчим часом. За його словами, новий курорт з'явиться на західному узбережжі Криму.

"Не хочу забігати вперед, розкривати, що це за проект", - додав Кабанов.

Зазначимо, раніше окупаційна влада говорила про наміри створити на заході Криму новий туристичний кластер, який буде називатися "Нова Євпаторія", який міг би приймати до 40 000 туристів на рік.