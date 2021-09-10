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Окупанти в Криму мають намір збудувати нове курортне місто

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Симферополь, П'ятниця 10 вересня 2021 13:53
Окупанти в Криму мають намір збудувати нове курортне місто Фото: на чорноморському узбережжі може з'явитися новий курорт (Pierre Crom/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Окупаційна влада Криму оголосила про плани побудувати нове курортне місто. Воно може з'явитися на західному узбережжі півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Як заявив так званий "віце-прем'єр республіканського уряду" Євген Кабанов, проект будівництва нового міста покажуть найближчим часом. За його словами, новий курорт з'явиться на західному узбережжі Криму.

"Не хочу забігати вперед, розкривати, що це за проект", - додав Кабанов.

Зазначимо, раніше окупаційна влада говорила про наміри створити на заході Криму новий туристичний кластер, який буде називатися "Нова Євпаторія", який міг би приймати до 40 000 туристів на рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України пропонує ввести нові санкції проти Росії через будівництво Керченського мосту і руйнування парків в окупованому Севастополі.

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