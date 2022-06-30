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Окупанти хочуть повністю відрізати Енергодар від українського зв'язку

Фото: окупанти хочуть повністю відрізати Енергодар від українського зв'язку (gettyimages.com)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Енергодарі росіяни мають намір повністю відключити українських мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Також це стосується і банківських послуг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова в Telegram.

"Енергодаром також активно поширюються чутки (і скорше за все, не без "допомоги" самих окупантів) про те, що вже з наступного тижня будуть повністю відключені українські мобільні оператори і буцімто перестануть працювати термінали для безготівкового розрахунку в гривні", - написав Орлов.

За словами мера, як наслідок вчора це спричинило великий ажіотаж на зняття готівки з банківських карток.

"Звичайно ж, не безкоштовно, а за чималий відсоток за обнал коштів. Враховуючи, що цей "бізнес" контролюють самі окупанти, то зрозуміло, звідки ноги ростуть і кому це вигідно", - зазначає Орлов.

Він також додав, що протягом останнього тижня окупанти знову взялися і за місцевих інтернет-провайдерів.

"Анонсовано, що в Енергодар заходить кримський провайдер. Це дозволить загарбникам блокувати українські новинні ресурси чи принаймні зробити таку спробу. Саме така мета є однією з пріоритетних для окупантів", - наголошує мер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Енергодарі окупанти викрадають мирних жителів заради грошей.

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ЭнергодарОкуповані території