Окупанти в Херсонській області готуються святкувати день Росії за відсутності прихильників

Відзначається, що Херсон регулярно покривають проукраїнські та антиокупаційні листівки, всюди з'являються державні прапори України.

"У самому тимчасово окупованому Херсоні так звана адміністрація готова платити за отримання російського паспорта і підтримку референдуму, проте прихильників серед населення майже немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в Бериславському районі Херсонської області важка ситуація через неможливість доставити туди гуманітарні вантажі.

Відзначається, що на захисті південних рубежів українські військові завдали 4 удари по скупченню сил ворога, знищивши російську техніку і склад боєприпасів.

Нагадаємо, в окупованому Херсоні стався вибух у кафе. Російські ЗМІ заявили про інцидент біля так званої "адміністрації" колаборантів.

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