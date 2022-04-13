RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти у Харківській області вивели з ладу мережу стільникового зв’язку, - Генштаб

Окупанти вивели з ладу мережу стільникового зв'язку (facebook.com.mod.rus)
Автор: Тетяна Самарук

На деяких зайнятих територіях Харківської області окупанти вивели з ладу мережу стільникового зв’язку. Тепер загарбники здійснюють інформаційний вплив на місцеве населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб.

Повідомляється, що російські окупанти здійснюють агресивний інформаційно-психологічний вплив на населення. Зокрема, він спрямований на спроби переконання у безперспективності боротьби проти російських окупаційних військ.

Окрім того, ворог продовжує протиправні дії стосовно цивільного населення на тимчасово зайнятих територіях. Росіянами проводяться перевірки документів, особистих речей та мобільних телефонів. Також окупанти здійснюють примусові перевірки помешкань.

Раніше ми повідомляли, що у Мелітополі невідомі патріоти ліквідовували 70 окупантів.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 49-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніВторгнення Росії до України