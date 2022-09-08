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Окупанти у Харківській області пошкодили та зруйнували понад 7 тисяч житлових будинків

Фото: окупанти в Харківській області пошкодили і зруйнували 7 тисяч житлових будинків (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські окупанти в Харківській області пошкодили і зруйнували понад 7 тисяч житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника керівника Офісу Президента України Кирила Тимошенка.

У Харківській області повністю зруйновані 139 багатоповерхівок і 359 приватних будинків. Пошкоджено обстрілами - 2788 багатоповерхівок і 4460 приватних будинків.

За словами Тимошенко, відновлення житлової інфраструктури вимагає і відповідної ситуації безпеки в регіоні, тому на цей момент напрацьовується план відновлювальних робіт.

Раніше ми писали, що сьогодні вночі окупаційні війська Росії опівночі завдали ударів по Харкову, у місті та області оголошено тривогу.

Також повідомлялося, у ніч на 6 вересня російські окупанти обстріляли Харків. В результаті атаки ворога загинула місцева мешканка.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про знищення російського складу з ракетами з-300 для обстрілів Харкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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