Окупанти готуються до бойових дій на Донбасі. Розміщують техніку в населених пунктах

Російсько-окупаційні війська на Донбасі готуються до можливих бойових дій. Про це свідчить те, що окупанти розміщують озброєння за межами виділених місць його зберігання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування операції Об'єднаних сил.
Спостерігачі ОБСЄ у звіті від 6 липня розповіли про зафіксовану безпілотником на окупованій території Луганської області бойову техніку окупантів:
Розміщену з порушеннями військову техніку спостерігачі зафіксували і на окупованій території Донецької області - 8 танків Т-64 поблизу Бойківського. У так званій зоні безпеки також помітили техніку бойовиків:
"Зазначене свідчить про підготовку підрозділів російсько-окупаційних військ РФ та їх найманців до можливих бойових дій. Варто наголосити на скупченні озброєння та військової техніки на полігонах тимчасово окупованої території Луганської області, які своєю чисельністю загострюють ситуацію в районі проведення ООС", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, напередодні у штабі пояснили, навіщо бойовики загострюють ситуацію на Донбасі.