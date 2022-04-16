Окупанти готують "референдум" у Херсоні на першу декаду травня, - Денісова

Російські окупанти мають намір провести так званий "референдум" про створення "Херсонської народної республіки" в період з 1 по 10 травня. У Новій Каховці вже почали друкувати бюлетені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, окупанти в Херсоні мають намір використати схему, яка була випробувана в Луганську і Донецьку в 2014 році.

"За інформацією свідків, у друкарні міста Нова Каховка друкують "бюлетені" для проведення "референдуму". Очевидно, всі протоколи про результати "голосування" будуть підготовлені заздалегідь і завезені в обласний центр", - зазначила вона.

Вона також підкреслила, що проведення "референдуму" планується в період з 1 по 10 травня 2022 року. У цей період окупанти мають намір закрити Херсон на в'їзд та виїзд і відключити весь зв'язок.