Окупанти готують наступ на півдні: Арестович спрогнозував дати

Російські окупанти проводять підготовку до наступу на півдні України. Наразі ворог стягує туди сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника глави ОП Олексія Арестовича в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live".
Посадовець зауважив, що готовність до наступу ще не означає його початок і наголосив, що це не оперативна інформація, а лише висновки, які базуються на темпах підготовки загарбників.
"Різниця між "доповісти про готовність" і "наступати" - може становити й кілька діб. Можуть доповісти, а командування скаже стати в оборону. Це мої припущення. 6 - 8 (серпня - ред.) у них готовність", - сказав Арестович.
Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов розповів, що окупанти точно не визначилися з датою нового наступу на півдні України, але зможуть вести таку операцію від сили тиждень.
До слова, раніше Арестович інформував про те, що росіяни зібрали у Херсонській області близько 30 БТГ і планують наступ на Миколаїв і Кривий Ріг. Однак ступінь боєготовності цих сил викликає серйозні сумніви.