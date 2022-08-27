Окупанти готові себе калічити, щоб повернутися додому, - перехоплення ГУР

У черговій перехопленій розмові окупант розповів своїй дівчині, що вже втомився від війни і хоче повернутися додому. За словами військового РФ, він думає над тим, щоб прострілити собі ногу або зламати руку, щоб виїхати на батьківщину.

"У мене тут часто такі думки виникають. Типу ну, це звичайно маячня, я такого не зроблю, тому що я себе знаю. Але в голову постійно (лізе - ред.) - ногу собі прострілити", - каже військовий.

Також він поскаржився дівчині, що йому "вже все набридло", а він на території України всього лише місяць.

"Я сподіваюся скоро закінчиться. Просто вже набридло, дійсно дах рве. Хочеться додому. Неможливо цю ф*гню терпіти, хоча я тут тільки місяць, а пацани вже по 6 місяців", - зазначив окупант, на що йому дівчина відповіла: "ламайте один одному руки і їдьте додому".